Vitória faz proposta pelo atacante Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR

Mastriani comemorando gol com a camisa do Athletico - Foto: Thiago Silvério/ Athletico

Com cinco competições para disputar no ano de 2025, o Vitória busca se reforçar na janela de transferência. Além dos atletas já anunciados, o Leão da Barra tem interesse na contratação do atacante Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR.

Conforme apurou o Portal A TARDE o rubro-negro baiano já formalizou uma proposta para contar com o artilheiro do Furacão na última temporada. No entanto, o Vitória não é o único clube interessado pelo camisa 9.

Aos 31 anos, o jogador atuou por duas temporadas pelo América-MG, somando 55 gols, 28 gols e duas assistências. Em 2024 foi contratado pelo Athletico, disputando 47 jogos e colaborando com 21 gols, com 16 gols e cinco assistências, sendo campeão do Campeonato Paraense.

Mastriani foi contratado pelo Furacão em janeiro do ano passado, com contrato válido até o fim da temporada de 2026. A transação girou em torno de 2 milhões de dólares, equivalente a R$ 9,8 milhões, na cotação da época.

O Vitória vem se reforçando no setor ofensivo nesta janela, já tendo anunciado o atacante Wellington Rato, no fim de semana, e já acertado com Fabrício Santos, que estava no Levante, da Espanha.

Em 2025, o Leão da Barra terá cinco competições a serem disputadas, sendo Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.