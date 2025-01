Hamilton e Leclerc: Dupla da Ferrari é eleita a melhor de 2025

Lewis Hamilton e Charles Leclerc são eleitos como melhor dupla da Fórmula 1 - Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Na expectativa para o início da temporada de 2025 da Fórmula 1, foi feita uma pesquisa sobre a melhor dupla de pilotos, com resultado positivo para a Ferrari. Através de votação popular, Lewis Hamilton e Charles Leclerc superaram os companheiros de profissão e ficaram na primeira posição.

A votação foi feita no próprio site oficial da F1, com divulgação de resultado nesta segunda-feira, 6. De acordo com a própria competição, a dupla da equipe recebeu 56% dos votos.

O resultado é justificado pela simpatia dos pilotos, principalmente de Hamilton, sete vezes campeão da Fórmula 1 e brasileiro honorário, e do piloto monegasco, que também é conhecido pelo carisma. Além disso, a Scuderia Ferrari carrega o peso de uma das maiores equipes do circuito, sendo a mais valiosa, avaliada em 4,78 bilhões de dólares, e a mais antiga.

Na segunda colocação ficou a dupla da McLaren, campeã no campeonato de construtores, Lando Norris e Oscar Piastri, com 29%. Na sequência vem Max Verstappen e Liam Lawson, da Red Bull, com 6% dos votos, Alexander Albon e Carlos Sainz, da Williams, com 5% dos votos, e George Russell e Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, com 1%.