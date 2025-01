Garro, do Corinthians, volta ao Brasil após acidente na Argentina

Garro retorna ao Brasil após se envolver em acidente na Argentina - Foto: Miguel Schincariol / AFP

Após virar manchete em todos os jornais do Brasil na última semana, o meia Rodrigo Garro, do Corinthians, retornou ao Brasil na noite desta segunda-feira, 6. O atleta se envolveu em um acidente que vitimou um motociclista na região de La Pampa, na Argentina.

O jogador foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A quantidade de álcool registrada não superou 1 g/l, limite que caracterizaria agravante legal na Argentina.

Leia mais:

>>"Vai ser um ano mágico", diz Caio Alexandre em reapresentação do Bahia

>>Botafogo acerta com casa de apostas como nova patrocinadora master

>>Procura-se um nove: Vitória faz ofensiva por novo atacante matador

A chegada do camisa 10 ocorreu por volta das 21h da noite, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, saindo do local por uma saída alternativa. Rodrigo Garro evitou o contato da imprensa. Além do mesmo, os atacantes Angel Romero e Pedro Raul e o técnico Ramón Díaz também desembarcaram e falaram brevemente com os jornalistas.

Muito difícil, mas tudo será solucionado. Muita fé na Justiça argentina Ramón Díaz - treinador do Corinthians

O argentino foi enquadrado no artigo 84 do código penal, que trata de condução imprudente e negligente de veículo automotor. Desta maneira, Garro teve a carteira de habilitação suspensa.