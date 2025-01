Botafogo acerta com casa de apostas como nova patrocinadora master

Vbet é a nova patrocinadora do Botafogo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Botafogo almeja se manter no topo nesta temporada de 2025. Assim, o clube carioca anunciou o maior contrato de patrocínio da sua história, a casa de apostas Vbet. A empresa estará estampada na frente da camisa do Fogão pelo valor de R$ 55 milhões.

A Vbet comprou a Parimatch, parceira do clube há duas temporadas, o que estendeu o vínculo. O acordo foi anunciado em evento na noite desta segunda-feira, 6, que contou com os atletas que disputarão o Campeonato Carioca, como Patrick de Paula, Matheus Nascimento e Raul.

A casa de apostas, que tem origem na Armênia, só tem vínculo com o Botafogo em território nacional. Entre outros patrocinadores, a Centrum, que paga R$ 7 milhões, seguirá na manga da camisa.

A última aparição da Parimatch ocorreu na 38ª do Brasileirão de 2024, diante do São Paulo, esta que ficou marcada pelo título da equipe carioca.