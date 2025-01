Com Camutanga, Vitória segue preparação focado na estreia do Baianão

Elenco rubro-negro em atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória deu continuidade as atividades de preparação mirando o jogo contra o Barcelona de Ilhéus, marcado para este sábado, 11, às 16h, no Barradão, válido pela estreia do Campeonato Baiano de 2025.

O grupo rubro-negro trabalhou em dois períodos nesta segunda-feira, 6, no CT Manoel Pontes Tanajura.

Na parte da manhã, os atletas realizaram atividades de fortalecimento muscular na academia orientados pelo preparador físico Caio Gilli.

Já no turno da tarde, os jogadores aprimoraram posse de bola com transição, comandados pelo assistente técnico Estephano Djian.

A novidade no treino foi a presença do zagueiro Camutanga. Em fase final de recuperação da lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, o defensor se reapresentou e correu em volta dos campos do CT ao lado do meia Matheuzinho.

O plantel volta a labuta na tarde desta terça-feira, 7, na Toca do Leão.