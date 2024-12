Vitória atualiza previsão de retorno de Camutanga aos gramados

Camutanga tem contrato com o Vitória até o final de 2025 - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Sem entrar em campo desde junho, o zagueiro Camutanga segue sua recuperação da cirurgia no joelho e, mesmo ao fim da temporada, o defensor avançou na sua preparação visando retornar aos gramados. Nesta terça-feira, 17, o Vitória atualizou as informações do jogador e revelou que a previsão da volta é de oito a nove meses.

Camutanga iniciou a temporada como titular absoluto no Rubro-Negro e estava jogando sem problemas mesmo com uma lesão prévia no ligamento cruzado anterior. Posteriormente, o defensor foi diagnosticado com uma contusão no ligamento colateral medial do joelho direito e, desde 16 de junho, quando jogou 90 minutos na vitória contra o Internacional, não atua mais pelo clube.

De acordo com as informações da assessoria de comunicação do Vitória, o zagueiro trabalha com Robert Damasceno, professor na academia de musculação, e continará seguindo as orientações do Núcleo de Saúde e Performance até a próxima sexta-feira, 20. O jogador também realiza exercícios sem bola nos campos do CT Manoel Pontes Tanajura.

Sem contar com o defensor durante boa parte da temporada 2025, o Rubro-Negro terá que ir ao mercado de transferências para reforçar a posição. Com Neris, Edu e Wagner Leonardo à disposição do treinador Thiago Carpini, o Leão da Barra não deve contar com Bruno Uvini e já está apalavrado com Zé Marcos, que atuou pelo Juventude na última temporada.

