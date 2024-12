Equipe da Série A tem interesse na contratação de Thaciano

Thaciano foi o artilheiro do Bahia em 2024 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Santos segue de olho no mercado e, segundo informações do jornalista Vagner Frederico, está interessado na contratação do volante Thaciano. O nome do jogador agrada à direção do Peixe, que vê no polivalente atleta do Bahia uma boa opção para o elenco, devido à sua experiência na Série A e versatilidade em campo.

Leia mais:

>> Marta vence a primeira edição de prêmio que leva seu nome

>> Ceará recusa proposta do Bahia e estipula valor por Erick Pulga

>> Conmebol confirma Bahia no pote 1 da Pré-Libertadores

Sob o comando de Rogério Ceni, o meio-campista de 28 anos tem atuado em diversas funções, como volante, meia e até falso 9, sendo o artilheiro da equipe no ano, com 15 gols marcados. Apesar do interesse do Santos, a negociação é tida como difícil. A renovação de contrato, assinada pelo jogador no meio deste ano até 2027, reflete a valorização do meio-campista no clube.

Além disso, a avaliação interna é de que ele possui um grande papel na equipe, sendo um dos pilares do elenco tricolor. O meia, que já esteve no Tricolor em 2021 por empréstimo antes de retornar ao Tricolor definitivamente no início de 2023, se tornou uma peça-chave no time.