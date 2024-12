Marta vence a primeira edição de prêmio que leva seu nome

Marta celebra a conquista do "Prêmio Marta" por marcar o gol mais bonito de 2024 - Foto: Michael Regan / FIFA

A craque brasileira Marta, considerada uma das maiores jogadoras de todos os tempos no país, conquistou o prêmio que leva o seu próprio nome, na tarde desta terça-feira, 17, em Doha, no Catar, durante o The Best Fifa Awards, por ter marcado o gol mais bonito da categoria feminina em 2024.

Leia mais:



O golaço marcado por Marta foi no amistodo contra a Jamaica, no dia 1º de junho, em jogo amistoso realizado na Arena Pernambuco, foi eleito o mais bonito entre as mulheres. A rainha deu um belo drible na zagueira jamaicana e finalizou no ângulo. Na ocasião, o time canarinho aplicou 4 a 0 nas caribenhas.

JÁ DEU BRASIL! MARTA! 🇧🇷



O golaço de Marta com a seleção foi eleito o mais bonito da temporada no FIFA The Best pic.twitter.com/e4vHg732Ev — ⚽ (@DoentesPFutebol) December 17, 2024

Marta já está acostumada a faturar prêmios importantes

Vale salientar que a Rainha Marta já foi agraciada por seis vezes com o prêmio de melhor jogadora do mundo seis vezes, sendo cinco troféus de maneira consecutiva em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e por último, em 2018.