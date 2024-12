Vini Jr. supera frustração da Bola de Ouro e vence The Best, da Fifa

É DO BRASIL!

Vinicius Júnior venceu o The Best pela primeira vez - Foto: Divulgação | Fifa

O brasileiro Vinicius Júnior foi premiado nesta terça-feira, 28, como o melhor jogador do mundo na temporada 2023/24 e recebeu o primeiro The Best da Fifa de sua carreira, aos 24 anos.

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira garantiu o favoritismo e se tornou o primeiro brasileiro a vencer o prêmio desde 2007, quando Kaká foi eleito o melhor do mundo. Além de Kaká, Vini Jr. se junta a Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho no rol de brasileiros vencedores da premiação.

"Não sei nem por onde começar. Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime. Chegar aqui é algo muito importante para mim", disse Vinicius Junior.



Campeão da Champions League e da LaLiga pelo Real Madrid, Vini foi destaque do clube espanhol na temporada 2023/24. Ele atuou em 39 partidas, marcou 24 gols e contribuiu com 11 assistências. Na premiação da Bola de Ouro, da revista France Football, o brasileiro ficou na segunda colocação, atrás de Rodri, do Manchester City.

O Real Madrid está no Catar para a disputa da decisão da Copa Intercontinental. A equipe enfrenta o Pachuca, do México, às 14h desta quarta-feira, 18.