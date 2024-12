Vinicius Júnior será eleito melhor jogador do mundo da Fifa

THE BEST

O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, será eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa nesta terça-feira, 17. A informação foi divulgada pelo ge, que antecipou o resultado do The Best que será realizado em Doha, no Catar.

Kaká, em 2007, foi o último brasileiro a vencer o prêmio da Fifa, que foi criado em 1991. Além de Kaká, Vini Jr. se juntará a Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho no rol de brasileiros vencedores da premiação.

Campeão da Champions League e da LaLiga pelo Real Madrid, Vini foi destaque do clube espanhol na temporada 2023/24. Ele atuou em 39 partidas, marcou 24 gols e contribuiu com 11 assistências. Na premiação da Bola de Ouro, da revista France Football, o brasileiro ficou na segunda colocação, atrás de Rodri, do Manchester City.

O Real Madrid está no Catar para a disputa da decisão da Copa Intercontinental. A equipe enfrenta o Pachuca, do México, às 14h desta quarta-feira. Vini Jr. vai para a premiação após treinar com o time nesta terça. Depois, o brasileiro retorna para a concentração. Todos os indicados foram convidados pela Fifa para o evento.