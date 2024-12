Vini Jr. e mais quatro brasileiros disputam prêmio The Best da Fifa

- Foto: THOMAS COEX

Os vencedores do prêmio The Best serão anunciados pela Fifa nesta terça-feira, 17, por volta das 14h. O atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, é um dos candidatos ao prêmio máximo, de melhor jogador do ano. Além dele, quatro brasileiros concorrem em outras categorias.

O anúncio dos vencedores será feito durante um jantar de gala da Fifa em Doha, no Catar, na véspera da final da Copa Intercontinental entre Real Madrid e Pachuca, que está sendo disputada no país. As informações são do portal Lance!

Entre os brasileiros, o técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, disputa o prêmio de melhor treinador; Ederson, do Manchester City e da Seleção, o de melhor goleiro; e a atacante Marta, de gol mais bonito. Curiosamente, o troféu de gol mais bonito do ano leva justamente o nome da craque da Seleção Brasileira.

Esta é a 9ª edição do The Best, premiação recriada pela Fifa em 2016 após o término da parceria com a revista France Football, que entrega a Bola de Ouro.

A premiação francesa existe desde 1956, enquanto a Fifa entregou um prêmio de melhor jogador do ano entre 1991 e 2008. As honrarias foram unificadas de 2009 a 2016, e depois voltaram a ser entregues de forma separada.