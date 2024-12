Fluminense tem interesse em adquirir goleiro do Vitória; entenda

Lucas Arcanjo é o goleiro titular do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O goleiro Lucas Arcanjo pode deixar o Vitória. A equipe de reportagem do Portal A TARDE apurou que o titular da meta rubro-negra recebeu uma proposta para defender o Fluminense na temporada 2025.

Sabe-se que o Tricolor das Laranjeiras realizou uma oferta para a aquisição dos direitos de Arcanjo em definitivo. Prudente, a diretoria rubro-negra avalia a situação para realizar uma contraproposta. As tratativas entre as partes estão em curso e a definição deve ocorrer nos próximos dias.

Baiano de Piritiba, Lucas Willians Assis Arcanjo tem 26 anos e é formado nas divisões de base do Vitória. Ele também teve parte de sua formação no Galícia, em 2015.

O arqueiro foi fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. Com a camisa rubro-negra, ele atuou em 176 oportunidades e contribuiu com duas assistências para gol.

Vale salientar que em entrevista recente ao A Tarde Esporte Clube No Ar, na Rádio A TARDE FM, o presidente Fábio Mota confirmou que o Leão da Barra irá contratar mais dois goleiros para a temporada 2025.