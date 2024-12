Conselho do Vitória vota maior orçamento da história nesta segunda

Vitória reúne o Conselho Deliberativo nesta segunda-feira, 16 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após um ano de conquistas importantes, com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e a classificação à Copa Sul-Americana, o Esporte Clube Vitória já projeta os próximos passos para a temporada de 2025. Com cinco competições em disputa, o clube se prepara para um desafio maior, o que exige não apenas um planejamento estratégico mais robusto, mas também um elenco longo e qualificado.

Nesta segunda-feira, 16, o Conselho Deliberativo do Vitória se reunirá para votar o orçamento que guiará as ações do clube no próximo ano. A proposta, considerada a maior da história do clube, prevê um investimento de R$ 190.890.995,17, sendo R$ 174.690.538,94 destinados ao futebol profissional e R$ 16.200.456,23 voltados para as divisões de base.

O Conselho Fiscal do Vitória, em sua análise, destacará a importância do aporte financeiro na reestruturação do programa de formação de atletas, que incluirá investimentos em tecnologia, equipamentos de fisioterapia, viagens e a contratação de especialistas para aprimorar o trabalho nas bases.

Durante coletiva realizada na última segunda-feira, 9, o gestor do clube comentou sobre o andamento do planejamento para 2025, destacando que as negociações estão avançadas e aguardam a aprovação do orçamento para serem oficializadas. “A ideia do planejamento já está sendo montada e já temos alguns jogadores apalavrados, aguardando o conselho bater o martelo para a gente começar a fazer os anúncios efetivos”, afirmou o dirigente.

A reunião do Conselho Deliberativo acontecerá no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, e terá como pauta a análise e votação do plano de gestão e a proposta orçamentária. A primeira convocação ocorrerá às 18h, com a presença da maioria absoluta dos membros; caso não haja quórum, a segunda convocação será às 18h30, com um terço dos membros presentes; e, caso necessário, a terceira convocação ocorrerá às 19h, com qualquer número de presentes.

Com o orçamento de 2025 projetado, o Vitória busca fortalecer suas ações e garantir que sua estrutura esteja à altura dos desafios que virão, com o foco na manutenção do alto nível competitivo e no desenvolvimento contínuo de novos talentos.