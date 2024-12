Vitória encaminha acordo com lateral do Criciúma

Claudinho vem como primeiro reforço para 2025 no Leão - Foto: Celso da Luz | Criciúma E.C.

Antes mesmo do ano terminar, o Vitória faz seu primeiro movimento no mercado de transferências, contratando o lateral-direito Claudinho, do Criciúma. O acordo entre os dois times já foi firmado, só faltando a assinatura do contrato para o vínculo por três temporadas.

Com o acordo, o Leão adquire 60% do atleta por R$5,1 milhões, os outros 40% seguem com o time catarinense.

O atleta foi revelado no próprio Criciúma, onde somou 152 jogos, com 11 gols e 12 assistências, e chega para disputar posição com Cáceres, que já teve a renovação confirmada pela equipe Rubro-Negra.