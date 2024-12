Ex-Vitória, atacante baiano pode deixar Brasil rumo à Europa

Wesley marcou cinco gols em 28 partidas pelo Vitória, em 2019 - Foto: Ricardo Duarte/Divulgação, Internacional

Destaque do Internacional no Campeonato Brasileiro, o atacante Wesley pode atuar no futebol europeu na próxima temporada. Natural de Salvador, o jogador é alvo de investida do Krasnodar, da Rússia, em uma negociação que envolve uma proposta de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 62,63 milhões).

Leia mais:

>> Sondado pelo Grupo City, promessa paraguaia fecha com Manchester United

>> Jogador do Vitória é emprestado para o Londrina, de Guilherme Bellintani

>> Seleção Brasileira feminina encerra 2024 na 7ª posição do ranking da Fifa

Essa é a terceira e possivelmente última proposta do Krasnodar. Inicialmente, o time russo ofereceu 8 milhões de euros (R$ 50,11 milhões), depois subiu para 9,5 milhões de euros (R$ 59,5 milhões), até chegar à atual quantia.

Além disso, o acordo entre as equipes promete quitar a dívida relacionada à contratação de Wanderson, que já jogou no Krasnodar. O Internacional comprou o atacante no final de 2022 e se comprometeu a pagar seis parcelas semestrais de 750 mil euros (cerca de R$ 4,1 milhões à época), restando ainda 1,5 milhão de euros a ser repassados.

A carreira do atacante começou no Vitória, onde ele atuou por empréstimo em 2019 antes de retornar ao Palmeiras. Após uma passagem apagada no Cruzeiro, Wesley voltou a ganhar destaque no Internacional, onde marcou 13 gols e distribuiu duas assistências em 48 jogos na temporada.