Sondado pelo Grupo City, promessa paraguaia fecha com Manchester United

Diego León em ação pelo Cerro Porteño - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Manchester United, da Inglaterra, acertou a contratação do jovem lateral esquerdo Diego León, do Cerro Porteño. A promessa paraguaia, de apenas 17 anos, se apresentará ao clube em julho de 2025. A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola.

Diego estava na mira do Grupo City, mas acabou acertando com o principal rival do principal clube do conglomerado. Os Diabos Vermelhos vão desembolsar inicialmente 3,8 milhões de euros, além de bônus por metas e desempenho do jogador.

O Cerro Porteño está na fase preliminar da Copa Libertadores da América e pode ser um dos adversários do Bahia. O sorteio do chaveamento será realizado no dia 19 de dezembro, pela Conmebol. Corinthians é o outro representante brasileiro na Pré-Libertadores.