Bahia disputa contratação de John, do Botafogo, com time europeu

John, goleiro do Botafogo - Foto: Vítor Silva / Botafogo

Destaque do Botafogo em 2024, o goleiro John, de 28 anos, está na mira de clubes nacionais e internacionais para a temporada 2025. Segundo informações do jornalista André Hernan, publicadas em coluna no site UOL, o Bahia e o Galatasaray, da Turquia, iniciaram contatos nos últimos dias para avaliar as condições de negócio pelo arqueiro. Além disso, um clube mexicano também demonstrou interesse no atleta.

John encerrou 2024 com uma das melhores temporadas de sua carreira. O goleiro foi eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro e também integrou a seleção ideal da Conmebol, reconhecendo seu desempenho de destaque em competições internacionais.

Em números, John participou de 51 partidas e terminou o Brasileirão como o goleiro menos vazado da competição. Apesar de estar vinculado ao Botafogo até 2027, seu protagonismo despertou o interesse de equipes de diferentes mercados.