Diretor fala sobre reforços do Bahia para a disputa da Libertadores

Cadu Santoro é o diretor executivo de futebol do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Com a classificação para a Copa Libertadores após 35 anos, o torcedor do Bahia está na expectativa em relação aos novos reforços do clube para a temporada 2025.

A diretoria de futebol do Esquadrão segue de olho nas oportunidades de mercado para a montagem do elenco. Com a competição internacional, a equipe terá uma temporada mais longa e a necessidade de formar um elenco mais robusto.

Em entrevista ao canal ESPN, o diretor de futebol Cadu Santoro falou como será a postura do Bahia em relação as contratações. Sem detalhar nomes e nem a quantidade de jogadores, o gestor afirma que o clube virá forte na primeira janela de transferências.

"A primeira janela é sempre a mais importante. A segunda janela é onde a gente faz movimentos pontuais. Não vou te abrir em relação ao quantitativo, mas o que a gente busca obviamente é sempre ser assertivo nas contratações. Acho que essa cultura que existe muito de reformulação, de troca, não é o nosso perfil de trabalho", disse inicialmente.

Santoro revela que o clube buscará jogadores versáteis, que atuem em mais de uma posição e que fisicamente estejam preparados para o ano extenso que o Bahia terá. Para ele, o deslocamento também é um dificultador em relação a recuperação física.

"Muitas vezes na montagem do elenco a gente busca, óbvio, encontrar atletas para cada posição, mas também encontrar atletas que possam jogar em mais do que uma posição, porque é um ano muito longo, são muitas partidas, com o calendário a gente sofre ainda mais do que quem está no eixo, porque a gente se desloca mais em relação a vôo, a distância. A gente roda muito mais quilômetros que as outras equipes", concluiu.

O Bahia ainda não anunciou oficialmente nenhum jogador. De acordo com do Jornalista argentino especializado em mercado Cezar Luis Merlo, o nome mais próximo para reforçar o time deve ser o do centroavante Isidro Pitta, que estava no Cuiabá. Outro que está no radar do Esquadrão é o do goleiro Everson, do Atlético-MG.