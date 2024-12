Bom time? Bahia anuncia saídas e tem alvo preferencial para 2025

Dos atletas que deixaram o Bahia, Carlos de Pena foi o único a se pronunciar - Foto: Tiago Caldas /EC Bahia

Uma das mais tradicionais máximas do futebol diz que “um bom time começa por um bom goleiro”. E para montar a equipe que vai disputar um calendário cheio de desafios em 2025, o Bahia certamente irá ao mercado com a missão de achar seu ‘número 1’ na temporada 2025.

Em 2024, a meta tricolor viveu tantos altos e baixos quanto a equipe titular. No início do ano, Marcos Felipe e Adriel se revezaram no posto, com o primeiro atuando nas partidas da Copa do Nordeste e o outro no Campeonato Baiano. Adriel não convenceu e viu Marcos Felipe ficar com a vaga nas finais da competição. Contudo, após um bom início de Brasileirão, seu desempenho caiu e as muitas falhas o levaram de novo para a reserva na reta final. Foi a vez então de Adriel voltar a errar feio nos últimos jogos, o que levou Danilo Fernandes a atuar (e fechar o gol) na rodada derradeira.

A dança das cadeiras ligou o sinal de alerta na torcida e comissão técnica. O Brasileiro nem havia acabado e já havia especulação de que que o Esquadrão havia sondado o experiente goleiro Everson, do Atlético-MG. Os rumores da investida tricolor se confirmaram essa semana, quando a Rádio Itatiaia divulgou detalhes da negociação, informação confirmada também por fontes do site GE.

Everson, de 34 anos, com passagens pela Seleção e que é considerado um dos melhores goleiros do Brasil, ainda tem um ano de contrato com o Galo e declarou que, oficialmente, nenhuma proposta chegou para ele, nem do próprio Atlético-MG, para uma renovação, nem de qualquer outro clube.

Adriel dá adeus

O Bahia oficializou ontem a não-renovação de contrato de quatro jogadores, dentre eles o goleiro Adriel, que volta para o Grêmio, com quem tem vínculo até o fim da temporada 2025. Quem também deixou o Tricolor baiano foi o lateral-direito Cicinho, o zagueiro Victor Cuesta e o meio-campista Carlos de Pena.

Sem Adriel, restam no elenco do Bahia quatro goleiros: Marcos Felipe, Danilo Fernandes (que termina seu contrato no fim do mês), Gabriel (do sub-20), Matheus Teixeira e Dênis Júnior (esses dois últimos voltam após fim de empréstimo a outros clubes). A reportagem de A TARDE apurou que há uma tendência de renovação de Danilo e que Marcos Felipe tende a ser mantido no elenco, enquanto Dênis tende a ser emprestado novamente. Já Matheus encerra seu contrato no dia 31 e não deve renovar.

De qualquer modo, com a saída de Adriel, o Bahia contratará um novo goleiro para 2025. A reportagem também apurou que o Bahia está no mercado atrás de um goleiro para ser referência e não para composição de elenco. O perfil de contratação também não será de ‘aposta’, como foi o caso de Adriel. A expectativa é de conseguir no mercado um goleiro já experimentado, que tenha perfil de liderança e que seja capaz de jogar bem com os pés.

De Pena se despede

Dos atletas que deixaram o Bahia, Carlos de Pena foi o único a se pronunciar nas redes sociais. O uruguaio de 32 anos fez 37 partidas pelo Bahia, mas quase sempre vindo do banco de reservas. “É hora de me despedir do Bahia. Quero agradecer a tudo mundo no clube, a cada funcionário e especialmente a meus companheiros que fizeram meu dia a dia mas fácil. Obrigado de coração também para essa torcida maravilhosa que me apoiou a todo momento. Desejo sempre o melhor para o clube no futuro e sou muito grato de ter jogado neste gigante. Bora Bahêa sempre! Com carinho, Carlos”, disse.