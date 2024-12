Bahia avança em negociação por Isidro Pitta, diz jornalista

Pitta na derrota do Cuiabá por 2 a 1 para o Bahia - Foto: AssCom Dourado

O Bahia está próximo de acertar a contratação do atacante paraguaio Isidro Pitta, do Cuiabá, visando reforçar o elenco para a temporada 2025. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado sul-americano.

Destaque do Cuiabá, Pitta soma números expressivos desde que chegou ao clube. Em 109 partidas disputadas, o atacante marcou 33 gols e deu 10 assistências. Apesar de ter contrato com o Dourado até o fim de 2026, o centroavante pode estar de saída, com o Tricolor como provável destino.

O Vitória, rival do Bahia, também manifestou interesse no jogador, mas as tratativas não avançaram. Enquanto isso, o Esquadrão parece estar mais próximo de um acordo.

Recentemente, após a vitória do Bahia por 2 a 1 sobre o Cuiabá, pela 36ª rodada do Brasileirão 2024, Isidro Pitta foi visto conversando com Rogério Ceni, técnico do Tricolor, Cadu Santoro, diretor de futebol, e Raul Aguirre, CEO do clube. A cena reforçou as especulações sobre o avanço das negociações.