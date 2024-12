Após falhas, Bahia decide não renovar com o goleiro Adriel

Goleiro Adriel - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O goleiro Adriel esteve por mais de um ano no Bahia por empréstimo do Grêmio, mas não teve desempenho aprovado e será devolvido ao clube gaúcho após o término do seu contrato como Tricolor de Aço. As informações são do ge.

Adriel tem 23 anos e chegou ao Bahia em junho de 2023, ano que sequer entrou em campo. O Bahia conseguiu renovar o empréstimo do goleiro até o fim da atual temporada e ele ganhou oportunidades no primeiro semestre e depois na reta final do Campeonato Brasileiro após falhas do titular Marcos Felipe.

O goleiro fez ao todo 13 jogos pelo Bahia e tomou 14 gols. Foram cinco jogos em que não sofreu gols. No entanto, Adriel não conquistou a confiança da torcida e depois de ir mal contra o Corinthians na 37ª rodada, foi sacado para dar lugar ao veterano Danilo Fernandes.

O contrato de empréstimo de Adriel ao Bahia previa o direito de compra do jogador, mas os altos valores afastaram o Tricolor de adquirir o jogador em definitivo.

O Bahia busca um novo goleiro para a próxima temporada e nesta semana fez proposta para contratar Everson, do Atlético Mineiro.