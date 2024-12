Bahia formaliza proposta para contratar o goleiro Everson

Everson é titular absoluto no gol do Atlético-MG - Foto: Pedro Souza / Atlético

Na busca para qualificar o elenco para 2025, o Bahia fez uma oferta oficial para contratar o goleiro Everson, titular do Atlético-MG, e que defende o clube desde 2020. A cúpula diretiva do Tricolor de Aço manifestou interesse no arqueiro há alguns dias e esperou o fim do Campeonato Brasileiro para formalizar a proposta.

A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia nesta quarta-feira, 11, e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE. A negociação é considerada difícil, pois o alvinegro deve aumentar os valores em relação a multa rescisória.

Leia mais:

>> Bahia e Vitória são Top 5 em custo-benefício do Brasileirão; entenda

>> Após passagem frustrante no Vitória, Luan pode se aposentar aos 31

>> Após parada cardíaca, jogador da Fiorentina implanta desfibrilador

A direção do Bahia pretende aumentar o salário de Everson em comparação ao que ele ganha atualmente no Atlético-MG. O Esquadrão oferece um vínculo válido por quatro anos de contrato.

Após a final da Libertadores, Everson revelou que não recebeu propostas e reforçou o desejo de permanecer no Atlético-MG. A diretoria do Galo iniciou as tratativas com o estafe do jogador para prorrogar o vínculo e aumentar a base salarial.

"Na minha mesa, no meu telefone, não chegou nenhuma proposta, vazou, lógico que a gente acaba acompanhando seu nome e fica entrando já na mídia. Primeira oportunidade que eu tenho de falar, mas pra mim não chegou nada, meu foco sempre foi, já deixei claro, isso que é de continuar no Atlético, de estender o meu tempo aqui, esse é o meu desejo", disse Everson em entrevista no mês de maio.

"Estou muito feliz no Atlético. Se for da minha vontade, eu pretendo terminar a carreira aqui. Pretendo renovar o meu contrato e poder terminar a minha carreira aqui. Logicamente dando títulos e vitórias para o clube, continuar escrevendo essa linda história. Se depender do Everson, a gente vai renovar por mais tempo para que eu possa continuar aqui no clube dando alegria para o torcedor", completou.