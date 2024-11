Everson no Bahia? Goleiro do Atlético-MG pode pintar no Esquadrão

Everson, goleiro do Atlético-MG, pretendido pelo Bahia - Foto: Pedro Souza / Atlético

O Bahia está interessado na contratação do goleiro Everson, do Atlético-MG, para a próxima temporada. A informação foi inicialmente divulgada pelo produtor de conteúdo Thiago Mithra e confirmada pelo Portal MASSA!, na noite desta segunda-feira (11), com uma fonte que faz parte do staff do jogador.

Com 34 anos, Everson tem contrato com o Galo até o fim de 2025, mas enxerga com bons olhos uma transferência para o Tricolor de Aço. Por outro lado, o Atlético-MG não pretende negociar o atleta e deve dificultar uma possível saída do goleiro.

No último fim de semana, o arqueiro do Alvinegro mineiro foi destaque na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, em jogo disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Após perder para o Juventude, no sábado (9), o Bahia foi ultrapassado pelo Cruzeiro, e agora ocupa a oitava posição, com 46 pontos. O próximo adversário do Esquadrão é o Palmeiras, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, às 18h.