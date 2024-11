Lateral do Bahia é suspenso pelo STJD por agressão; entenda

Santiago Arias foi titular no revés contra o Juventude na Serra Gaúcha - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Santiago Arias, lateral-direito titular do Bahia, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por quatro jogos de suspensão do Campeonato Brasileiro. A pena foi imposta pela 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva e cabe recurso por parte do Esquadrão.

Com a confirmação da pena, Arias teria três jogos de suspensão pela frente, já que cumpriu uma partida de forma automática. Com isso, ele não jogaria contra o Palmeias (casa), Athletico-PR (casa) e Cuiabá (fora).

A penalidade ocorreu por conta da agressão cometida pelo defensor colombiano contra o atacante Michael, na partida contra o Flamengo, na Arena Fonte Nova, no dia 5 de outubro, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Arias deu um soco em Michael dentro da grande área, aos 15 minutos do segundo tempo. O árbitro Rafael Rodrigo Klein, aplicou o cartão vermelho no lateral e marcou pênalti na sequência, após a verificação do VAR. Os cariocas acabaram marcando o gol e vencendo a partida por 2 a 0.



Na súmula, o juiz relatou: “Por golpear com uso de força excessiva o rosto do atleta adversário de camisa número 30, o senhor Michael Richard Delgado de Oliveira, fora da disputa de bola. Informo que o atleta atingido não necessitou de atendimento médico”.



Arias foi incluído no Artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que relata sobre “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”, que prevê a pena máxima de 12 jogos de suspensão. Vale salientar que o jogador tricolor foi punido com a pena mínima.

Com isso, Gilberto deverá assumir a posição na ausência de Arias, que está convocado para defender a seleção da Colômbia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A outra opção para o setor é Cicinho.