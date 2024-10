Tabus mantidos! Bahia perde para o Flamengo e é vaiado na Arena Fonte Nova

Cauly, do Bahia, disputa bola com De La Cruz, do Flamengo - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Não teve tabu quebrado. O Bahia segue sem vencer o Flamengo após 2019 e Rogério Ceni sem, sequer, pontuar contra a equipe carioca como treinador. Na noite deste sábado, 5, o Tricolor foi derrotado para o Rubro-Negro por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Ayrton Lucas e Carlos Alcaraz marcaram os gols da partida.

O resultado manteve o Bahia com 45 pontos, mas o Tricolor terminou ultrapassado pelo Internacional, que empatou com o Corinthians fora de casa e chegou aos 46. O Esquadrão agora é o 7º colocado, fora da zona de classificação para a Libertadores.

Agora o Bahia terá 12 dias sem partidas oficiais, até o próximo compromisso, diante do Cruzeiro, pela 30ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para as 21h30 de sexta-feira, 18 de outubro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O jogo

A postura do Bahia contra o Flamengo não foi a mesma que o torcedor está acostumado a ver na Arena Fonte Nova e o time foi engolido pelo Flamengo nos primeiros 45 minutos. A equipe comandada por Rogério Ceni, até teve a primeira oportunidade para abrir o placar, com Thaciano aos 3, mas o Rubro-Negro carioca foi mais intenso e foi para o intervalo em vantagem, com um gol marcado por Ayrton Lucas, aos 34.

O Bahia, por outro lado, foi para o vestiário sob vaias de muitos torcedores presentes nas arquibancadas, que não gostaram nem um pouco da atuação do Tricolor diante do Flamengo.

Leia mais:

>> Torcedora leva cartaz à Fonte Nova e tenta encontrar cadela: "Ela é Bahia"

>> Fonte Nova mantém confiança na CBF para jogo do Bahia: "Preparados"

>> FBF agradece a confiança para jogo da Seleção em Salvador: "Motivo de orgulho"

Após o intervalo, as duas equipes voltaram para o gramado sem alterações, mas o Bahia piorou ainda mais sua postura e viu o Flamengo dominar completamente os primeiros minutos da etapa final. As primeiras mudanças no Tricolor foram aos 14 minutos, quando Ceni tirou De Pena e Thaciano para colocar Lucho Rodriguez e Rafael Ratão.

Apesar das alterações ofensivas, a primeira jogada trabalhada do Bahia foi aos 39 minutos, quando Juba recebeu na ponta esquerda e finalizou cruzado, sem grandes perigos para o goleiro Rossi. Minutos depois, Arrascaeta chegou a marcar o segundo do Flamengo, mas estava em posição irregular e o gol foi corretamente anulado.

Nos últimos segundos da partida, o colombiano Santiago Arias acertou um soco no rosto de Michael, em disputa dentro da área e acabou sendo expulso com um cartão vermelho direto. Além da expulsão, o lateral ocasionou um pênalti para o Flamengo, que ampliou o placar com o argentino Carlos Alcaraz. Após o segundo gol, o árbitro assinalou o fim da partida.