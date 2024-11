Rogério Ceni desiste do G-6 do Brasileiro: "Não temos como alcançar"

Rogério Ceni durante entrevista coletiva no Alfredo Jaconi - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Juventude, o Bahia chegou a marca de cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni avaliou a atuação da equipe na Serra Gaúcha.

Leia mais:

>> Assista o lance que tirou Kanu do jogo contra o Palmeiras

>> Aproveita ou vacila? Bahia tem cena repetida contra o Juventude

>> Bahia joga mal, sofre virada e perde mais uma no Campeonato Brasileiro

"Fizemos bons 15 ou 20 minutos. Fizemos um gol, depois outra chance com Cauly. Alguns contra-ataques com Lucho. Fizemos um bom começo de jogo, depois começamos a errar muitos passes. A equipe está sem confiança. É difícil. Não temos mais muito tempo. Hoje era um jogo fundamental. Tivemos o gol cedo, mas perdemos o controle do jogo totalmente. Só depois que sofremos o segundo gol que colocamos a bola no chão", disse inicialmente.

Rogério falou sobre as falhas que originaram os gols do Juventude. Ele classificou como erros grosseiros, especialmente no início das jogadas.

"No primeiro gol a linha de quatro tá montada perfeita, eu tenho dúvidas se o jogador tentou encobrir Marcos ou se ele tentou cruzar a bola, pelo ângulo. Acho que foi mais um erro de tempo de bola na bola atravessada do que falha. No segundo gol houve muita liberdade para o lançamento e perdemos o tempo de bola. É como começam as jogadas, são erros, às vezes, muito grosseiros da nossa parte no início das jogadas. O que fazia a gente vencer no início eram as diminuições desses erros. Mas acho que isso é muito relacionado a perda de confiança devido à sucessão de resultados negativos no último mês de outubro", comentou.

Com o São Paulo abrindo margem de pontos, Ceni desistiu da luta pelo G-6. Ele se apega na melhora da equipe para a motivação voltar e nos três jogos na Arena Fonte Nova diante da fiel torcida.

"Do São Paulo para cima não temos mais como alcançar nesse momento. Temos que viver a realidade de jogar nosso Campeonato, que é o campeonato do Cruzeiro, que nos tomou a posição hoje. São cinco rodadas para alcançar o que a gente almeja. Caímos muito de produção no segundo turno, mas com todas as dificuldade ainda temos tempo. São três jogos em casa para se superar e entregar um bom futebol. Melhorar as tomadas de decisão para evitar erros de passe e erros básicos que não cometemos antes", pontuou.

Com o resultado, o clube baiano caiu para a oitava colocação no Brasileirão graças à vitória do Cruzeiro, concorrente direto na luta por uma vaga na Libertadores, diante do Criciúma. Com 46 pontos, o Esquadrão de Aço está há 41 dias sem triunfos na competição.

O próximo compromisso do time azul, vermelho e branco será contra o Palmeiras, no dia 20 de novembro, uma quarta-feira, às 18h, pela 34ª rodada da Série A.