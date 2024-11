Assista o lance que tirou Kanu do jogo contra o Palmeiras

Na derrota para o Juventude fora de casa, o zagueiro Kanu foi punido pelo terceiro cartão amarelo um lance no mínimo curioso por parte da arbitragem. O árbitro Wilton Pereira Sampaio advertiu o defensor tricolor sem ele se envolver na jogada em si.

Leia mais:

>> Bahia joga mal, sofre virada e perde mais uma no Campeonato Brasileiro

>> Aproveita ou vacila? Bahia tem cena repetida contra o Juventude

>> Seleção Brasileira: Martinelli e Léo Ortiz são convocados por Dorival

Na súmula da partida, juiz relatou que Kanu retardou o jogo após chutar a bola, sendo que isso não aconteceu.

Nas imagens da transmissão da partida, Caio Alexandre comete a falta e o camisa 4 tenta prosseguir com a jogada. Na sequência, ele é advertido com o cartão amarelo.

Com a suspensão de Kanu do jogo contra o Palmeiras, Rogério Ceni tem como opções Victor Cuesta, Vitor Hugo e David Duarte.

Wilton pereira é o câncer da arbitragem brasileira!



Caio alexandre comete a falta e quem leva o cartão é kanu e com esse cartão, Kanu fica de fora do jogo Bahia x Palmeiras por causa da burrice do juiz

pic.twitter.com/acHQkkb6lN