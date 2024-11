Kanu recebe cartão amarelo e vira desfalque no jogo contra o Palmeiras

Kanu em campo no duelo contra o Juventude - Foto: Divulgação | ECBahia

Titular absoluto do Bahia comandado pelo técnico Rogério Ceni, o zagueiro Kanu recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota diante do Juventude, neste sábado, e será desfalque do Tricolor na partida contra o Palmeiras, marcada para o dia 20 de novembro, uma quarta-feira, às 20h, na Arena Fonte Nova.

Kanu foi advertido com o cartão em lance que gerou muita reclamação por parte dos jogadores do Bahia. Após Caio Alexandre cometer uma falta puxando a camisa de Rafael Taliari, atacante do Juventude, o árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio, deu o amarelo para o zagueiro do Tricolor, que apenas acompanhou o lance de perto. A CBF ainda não divulgou a súmula do jogo até a publicação dessa matéria.



Dessa maneira, o defensor David Duarte, que foi titular na partida contra a equipe gaúcha, deve assumir novamente a vaga entre os onze iniciais. Por outro lado, o Tricolor conta com os retornos de Gabriel Xavier e Jean Lucas, que cumpriram suspensão na partida desta noite.