Bahia joga mal, sofre virada e perde mais uma no Campeonato Brasileiro

Com a ausência de Jean Lucas, Thaciano atuou como meio-campista diante do Juventude - Foto: Divulgação | ECBahia

Jogando no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Bahia perdeu de virada para o Juventude e aumentou o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Tricolor abriu o placar aos dois minutos de jogo com Cauly, mas sofreu dois gols no segundo tempo e agora amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer na temporada.

Com o resultado, o clube baiano caiu para a oitava colocação no Brasileirão graças à vitória do Cruzeiro, concorrente direto na luta por uma vaga na Libertadores, diante do Criciúma. Com 46 pontos, o Esquadrão de Aço está há 41 dias sem triunfos na competição. Já o Juventude chegou aos 37 pontos e saiu da zona de rebaixamento.

O Bahia sob comando do técnico Rogério Ceni volta a campo no dia 20 de novembro, uma quarta-feira, para enfrentar o Palmeiras, às 20h, na Arena Fonte Nova.

O JOGO

O Bahia não demorou a balançar as redes e abriu o marcador logo no primeiro minuto, com Cauly aproveitando uma bela jogada de Lucho Rodríguez.

Depois do gol, o Juventude acordou e passou a dominar as ações ofensivas, enquanto o Tricolor baiano buscava explorar contra-ataques rápidos.

Durante os 50 minutos de partida, o time gaúcho manteve a pressão e chegou a acertar a trave em duas oportunidades, colocando o Bahia em situação de alerta.

Segundo Tempo

Logo no primeiro minuto, Nenê disputou a bola com a defesa do Bahia e conseguiu um escanteio. Na cobrança, Lucas Cardoso subiu bem e cabeceou com força, mas o goleiro Marcos Felipe fez uma defesa impressionante.

Lucas Barbosa marcou um belo gol aos 24 minutos! Após cruzamento preciso de Nenê, ele não conseguiu dominar bem de início, mas rapidamente se redimiu e acertou um chute de cobertura.



Aos 33 minutos do segundo tempo, Ronaldo fez um ótimo lançamento em profundidade para Taliari, que encobriu Marcos Felipe com um chapéu e completou para o gol, marcando um golaço e virando o placar para o Juventude.

Já aos 40 minutos, Acevedo fez um passe para Everaldo dentro da área. O atacante dominou e girou para chutar com força, mas a bola carimbou a trave.