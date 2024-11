No pior momento da temporada, Bahia vê chance de Libertadores crescer

Cauly comemorando gol com a camisa do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Somando quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o Bahia vive o seu pior momento na temporada, com a 9ª pior campanha do returno. Entretanto, segue em busca do seu principal objetivo, que é a vaga à Libertadores, com aumento da chance de classificação após a confirmação do G-7.

Com o título da Copa do Brasil para o Flamengo, o Brasil terá, ao menos, oito colocados em busca da 'Glória Eterna' em 2025. Os sete primeiros da tabela já estão garantidos, enquanto a última vaga poderá ser do Atlético-MG ou do 8º colocado, tendo em vista que o Galo decide a final da 'Liberta' com o Botafogo, atual líder da Série A.

Leia mais:

>>Apesar da derrota, Vitória mantém chance de permanência acima dos 80%

>>11 meses após acidente grave, Luisa Baptista volta a correr

>>Robinho pode ter liberdade concedida? Entenda

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Bahia tem 40.7% de chance de classificação, ficando a frente do Cruzeiro, com 32.9%. Antes do título da equipe rubro-negra, a porcentagem era de apenas 3.4. Desta maneira, mesmo com a derrota, o Esquadrão vê chance de Libertadores crescer.

Para isso, não poderá contar com a sorte do destino e precisa confirmar os pontos necessários. Na reta final do Brasileirão, terá uma sequência de Palmeiras (20/11), Athletico-PR (24/11), Cuiabá (30/11), Corinthians (4/12) e Atlético-GO (8/12).