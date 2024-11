11 meses após acidente grave, Luisa Baptista volta a correr

Luisa Baptista correndo - Foto: Wagner Araújo/ Triathlon Brasil

Em um episódio de muita superação e dedicação, a triatleta Luisa Baptista conquistou uma grande vitória neste sábado, 9. 11 meses após sofrer um grave acidente, sendo atropelada enquanto treinava, a paulista voltou a correr.

Nas ruas de Brasília, que recebia etapa da Copa do Mundo de Triathlo, Luisa fez uma corrida leva de cinco minutos. Ao lado dela, estavam os companheiros de Seleção Brasileira, que incentivaram a triatleta durante todo o percurso.

Através das redes sociais, o Brasil Triathlon destacou a conquista da brasileira e os 11 meses de espera: "Não conseguimos superar este momento, é sério! Lu, esperamos quase um ano para ver você correr com a gente de novo! O triathlon de ama"

A competição contou com a vitória brasileira na elite masculina. Manoel Messias terminou com o tempo de 53min36s, mais de meio minuto à frente do segundo colocado. Miguel Hidaldo foi quarto. No feminino, Vittoria Lopes terminou em oitavo.