Apesar da derrota, Vitória mantém chance de permanência acima dos 80%

Vitória segue com bom desempenho no Brasileirão - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo um bom momento no segundo turno, com a 7ª melhor campanha, o Vitória foi derrotado para o Corinthians neste sábado, 9, pela 33ª rodada do Brasileirão. Entretanto, se mantém fora da zona de rebaixamento e com 81,7% de permanência na Série A, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Vindo de três vitórias consecutivas, o Leão não teve o mesmo sucesso contra o Timão, que ultrapassou a equipe rubro-negra, indo aos 41 pontos, na 10ª colocação. O Vitória, no entanto, foi para a 13 posição, estacionando nos 38 pontos.

Leia mais:

>>11 meses após acidente grave, Luisa Baptista volta a correr

>>Robinho pode ter liberdade concedida? Entenda

>>Polícia investiga manipulação de resultados no futebol carioca

O desempenho no returno fez com que os torcedores começassem a pensar em uma vaga na Copa Sul-Americana, que atualmente vai até o 13º colocado, após a confirmação do G-7. A situação pode melhorar ainda mais com a final da Libertadores, que pode coroar o Botafogo campeão e abrir mais uma vaga. Desta maneira, deixando o Vitória com 36% de chance de disputar uma competição internacional.

| Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Para garantir a participação com 100%, o Vitória precisaria somar aproximadamente 50 pontos, o que seriam mais 12 baseado na pontuação atual, segundo a UFMG. Nos últimos três anos, o 14ª terminou a competição com uma pontuação inferior, sendo o Cruzeiro, com 47 pontos em 2023, o Bragantino, com 44 pontos em 2022, e o Athletico-PR, com 47 pontos em 2021.

Sequência do Vitória até o fim do Brasileirão:

Criciúma (20/11) - Fora de casa

Botafogo (23/11) - Fora de casa

Fortaleza (1/12) - Dentro de casa

Grêmio (4/12) - Dentro de casa

Flamengo (8/12) - Fora de casa