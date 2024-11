Brasileirão: Bahia e Palmeiras tem horário alterado pela CBF; confira

Arena Fonte Nova é o palco de Bahia e Palmeiras pela 34ª rodada do brasileirão - Foto: Divulgação

A diretoria de competições da CBF modificou o horário partida entre Bahia e Palmeiras, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá sua realização mais cedo do que o horário inicialmente agendado.

O confronto, que anteriormente estava marcado para às 20h, teve seu horário antecipado para às 18h. O palco do jogo segue mantido no Arena Fonte Nova.

De acordo com o ofício publicado pela entidade máxima do futebol brasileiro, a mudança ocorreu a pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão, para ajustes em sua programação.

Com a derrota para o Juventude, o Esquadrão de Aço agora ocupa a oitava colocação no Brasileirão, graças à vitória do Cruzeiro, concorrente direto na luta por uma vaga na Libertadores.

Com 46 pontos somados, o time azul, vermelho e branco chega a marca de cinco jogos sem triunfos na competição.