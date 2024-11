Flamengo volta a vencer o Atlético-MG e é campeão da Copa do Brasil

Arrascatea em duelo com Gustavo Scarpa - Foto: Divulgação/ CRF

A torcida empurrou e o Atlético-MG bem que tentou, mas, no final das contas, o Flamengo fez a festa após um golaço de Gonzalo Plata, vencendo por 1 a 0 e se sagrando campeão da Copa do Brasil, em plena Arena MRV, na tarde deste domingo (10).

O Atlético fez um bom primeiro tempo, criando chances, impulsionado pelo apoio da sua torcida, mas Rossi se tornou um verdadeiro paredão e fechou o gol.

Já na segunda etapa, o Galo abriu o time e viu o Flamengo dominar a partida. Foi então que Gonzalo Plata apareceu como um raio, driblou o zagueiro e fez um golaço, encobrindo o goleiro Éverson.

Após o gol, cenas lamentáveis ocorreram na Arena MRV. Uma bomba foi jogada no gramado e quase acertou Plata. Um torcedor também invadiu o campo e teve que ser contido por três seguranças.

Com o título, o Flamengo se torna o segundo maior campeão da história da Copa do Brasil, com 5 títulos, empatado com o Grêmio e atrás apenas do Cruzeiro, que possui 6.

O Bahia pode se beneficiar com o título do Flamengo, já que, com o clube carioca permanecendo no G-6, o número de classificados para a Libertadores sobe de 6 para 7. Vale ressaltar que, atualmente, o Esquadrão ocupa o 8º lugar.