Bahia faz campanha ruim no returno do Brasileirão; veja números

Derrota para o Juventude deixa o Esquadrão de Aço pressionado para a sequência do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Diferente da boa campanha do primeiro turno, o Bahia faz um campeonato aquém das expectativas da torcida no returno da Série A do Campeonato Brasileiro.

A equipe vive seu pior momento na competição, amargando três derrotas consecutivas e a marca negativa de cinco jogos sem saber o que é um triunfo.

O Tricolor de Aço disputou 14 jogos no segundo turno do Brasileirão, com apenas quatro triunfos, três empates e sete derrotas.

Após lutar pelas primeiras posições na Série A, alternando entre o G-4 e o G-6, parece que o gás do time azul, vermelho e branco está acabando, ao menos nesses últimos dois meses. Os resultados negativos proporcionaram aos adversários que estavam distantes na tabela, como Internacional e Cruzeiro, a ultrapassá-lo.

Mesmo com o G-7 confirmado após o título do Flamengo na Copa do Brasil, o Bahia hoje está fora da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2025, já que é o oitavo colocado. O Vasco da Gama por exemplo, está a três pontos do Tricolor, que estacionou nos 46 pontos ganhos.

Outro adversário que surge em busca de uma das vagas o G-7 é o Corinthians, que venceu o Vitória na última rodada e soma 41 pontos, na 10ª posição. O alvinegro chegou a quarta vitória seguida no Brasileiro e está há cinco jogos sem perder.

Com a mesma pontuação, na 11ª colocação, o Atlético-MG não faz boa campanha e está focado na decisão da Lbertadores contra o Botafogo. Vale salientar que o Bahia nas últimas cinco partidas somou apenas um ponto.

Os comandados de Rogério Ceni voltam a campo no próximo dia 20 de novembro, uma quarta-feira, às 18h, contra o Palmeiras, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.