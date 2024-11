Com Carlinhos Brown, Bahia lançará camisa que celebra a cultura negra

Em parceria com Carlinhos Brown, Bahia lança uniforme que celebra a cultura negra - Foto: Divulgação | ECBahia

No dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o Bahia entrará em campo na partida contra o Palmeiras com um novo uniforme. Na tarde desta segunda-feira, 11, o Tricolor anunciou que lançará uma nova camisa homenageando a cultura negra. Conforme pronunciamento oficial do Tricolor, o novo uniforme estará disponível para venda nas lojas do clube a partir da quinta-feira, 14, a preço de R$299.

A nova peça, que ainda não foi divulgada, contará com a coloração azul, elementos desenhados que se referem às pinturas corporais e simbolos culturais presentes na trajetória de Carlinhos Brown, personalidade parceira da campanha social realizada pelo Esquadrão de Aço. O lançamento acontecerá na próxima quarta-feira, 13, às 11h, no Candeal, com a presença do cantor baiano e contará com participação exclusiva para convidados.

Ainda de acordo com o clube, a camisa terá detalhes especiais, como a assinatura "Made in CandyAll", fazendo alusão ao bairro onde Carlinhos Brown nasceu, além do selo de "Tricolor Felicidade", homenageando a música realizada pelo cantor para o Tricolor.

O Bahia usará a camisa no duelo marcado na Arena Fonte Nova, no dia 20 de novembro, uma quarta-feira, às 18h, contra o Palmeiras.