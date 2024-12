Bahia e Vitória são Top 5 em custo-benefício do Brasileirão; entenda

Jogo entre Bahia e Vitória pelo Brasileirão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A dupla baiana, Bahia e Vitória, se destacou no Campeonato Brasileiro ao fazer campanhas melhores do que seus investimentos em relação aos concorrentes. O Rubro-Negro aparece em terceiro lugar no ranking que destaca a relação custo-benefício e posição final na classificação, enquanto o Tricolor foi o quinto colocado.

Garantindo a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e terminando a competição em 11º lugar, garantindo a vaga na Copa Sul-Americana, o Vitória foi uma das equipes que melhor investiu seu dinheiro no Brasileirão. O Leão tinha a 16ª maior folha salarial.

O Bahia, por sua vez, ficou no quinto lugar do ranking de custo-benefício. O Tricolor terminou o Brasieirão no oitavo lugar, garantindo vaga na próxima Libertadores. Em contrapartida, a folha salarial do clube era a 11ª entre os clubes do campeonato.

O levantamento realizado pelo site especializado Capology analisou a folha salarial de todas os clubes que disputaram o Campeonato Brasileiro neste ano e comparou com a tabela final da competição, que encerrou no último domingo, 8. Quanto mais assertivo o investimento for, mais posições a equipe sobe no ranking dos times.

O Fortaleza, que terminou o Brasileirão em quarto colocado com 68 pontos, foi o clube que melhor soube investir na competição. O Leão do Pici possuiu apenas a 14ª maior folha salarial da Série A.

O Juventude, que possui a pior folha salarial do Campeonato Brasileiro, também se destacou no levantamento, ficando em segundo lugar no ranking. O clube gaúcho ficou na 15ª posição no Brasileirão e conquistou o objetivo da temporada, garantindo a permanência na Série A.

O pior resultado no ranking foi do Atlético Mineiro, que acabou na 12ª posição do Brasileirão tendo a 3ª maior folha salarial. O Galo, no entanto, focou nas copas e acabou como finalista e vice da Copa do Brasil e da Libertadores.

Confira o ranking:

1 – Fortaleza: +10 posições

2 – Juventude: +5 posições

3 – Vitória: + 5 posições

4 – Botafogo: +3 posições

5 – Bahia: +3 posições

6 – Cruzeiro: +3 posições

7 – Internacional: +1 posição

8 – Criciúma: +1 posição

9 – São Paulo: +1 posição

10 – Palmeiras: sem variação

11 – Vasco: sem variação

12 – Athletico: -2 posições

13 – Flamengo: -2 posições

14 – Corinthians: -2 posições

15 – Atlético/GO: -2 posições

16 – Cuiabá: -2 posições

17 – Red Bull: -3 posições

18 – Grêmio: -5 posições

19 – Fluminense: -5 posições

20 – Atlético/MG: -9 posições