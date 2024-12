Reforços no Leão: Vitória tem acerto com três jogadores e renova com volante

O zagueiro Zé Marcos é um dos atletas fechados com o Leão para 2025 - Foto: Divulgação / @ECJuventude

Com o fim da temporada, o Vitória está atento ao mercado e conta com três reforços acertados para 2025. O zagueiro Zé Marcos, que estava no Juventude, o lateral-direito Claudinho e o volante Ronald Lopes, que defenderam o Criciúma, já têm pré-contrato assinado com o rubro-negro baiano.

As contratações serão oficialmente anunciadas após a reunião do conselho deliberativo, que está marcada para a próxima segunda-feira, 16, em que o colegiado vai discutir a aprovação do orçamento do clube.

Zé Marcos - Zagueiro

A contratação do defensor foi um pedido do técnico Thiago Carpini, que sempre reforçou a necessidade de ter ao menos dois zagueiros canhotos no plantel. Pelo Juventude, Zé Marcos atuou por 44 jogos e marcou um gol.

Claudinho - Lateral-direito

Cobiçado pelo Bahia, Claudinho é cria da base do Criciúma e se tornou peça chave do técnico Cláudio Tencati nos últimos anos. No time carvoeiro desde 2021, atuou em 152 jogos, fez 11 gols e contribuiu com 12 assistências.

Ronald Lopes - Volante

Outro que vem do Criciúma é Ronald Lopes. O atleta de 27 anos fez 32 jogos e anotou um gol no Tigre catarinense. Ele está com vínculo prestes a se encerrar com o Fortaleza, o que facilitou o acordo com o rubro-negro baiano. Neste ano, ainda defendeu o Mirassol. Em 2023, defendeu o Cuiabá.

Volante renova contrato

O volante Caio Vinícius permanecerá no Leão da Barra. Ele prorrogou vínculo até o fim de 2025, assim como o lateral-direito Rául Cáceres, os volantes Ricardo Ryller e Willian Oliveira, além do atacante Carlos Eduardo.