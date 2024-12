Artilharia e golaço! Alerrandro conquista dois prêmios Bola de Prata

Alerrandro ostenta o troféu Bola da Prata - Foto: Agencia com Z

O atacante Alerrandro, do Vitória, recebeu dois troféus Bola de Prata, promovido pelo canal ESPN. O primeiro por conta da artilharia da Série A. Ele dividiu a premiação com Yuri Alberto, do Corinthians, que também marcou 15 gols. O evento foi realizado nesta segunda-feira, 9, em São Paulo.

De quebra, o centroavante rubro-negro foi contemplado pelo golaço de bicicleta marcado contra o Cruzeiro, no Barradão, que foi considerado o mais bonito do Brasileirão em votação popular.

O centroavante rubro-negro marcou nove gols nos últimos nove jogos do Brasileirão. Feliz pelas conquistas individuais e por ter feiro história no Leão da Barra, Alerrandro celebrou a permanência do Vitória na Série A e a classificação para a Copa Sul-Americana de 2024.

"Muito feliz de ter feito história no Vitória, sou o primeiro artilheiro do clube nos pontos corridos. Todos estavam nos dando como rebaixados, mas tudo mudou com a chegada do Carpini. Conseguimos ganhar quase todos os confrontos diretos, isso nos ajudou muito a escapar do Z4 e classificar para a Sul-Americana", disse Alegolem entrevista a ESPN.

A permanência de Alerrandro no Leão é incerta. Valorizado após a boa temporada, o jogador é cobiçado por clubes do Brasil e do exterior. Ele admite que as conversas para uma renovação de contrato estão em andamento, todavia não há uma definição.

"Estamos conversando sobre isso [permanência], não tem nada definido. O objetivo para 2025 é poder bater essa marca. Se eu ficar no futebol brasileiro, é fazer mais gols do que fiz neste ano", finalizou.

Mineiro de Lavras, Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza tem 24 anos e foi revelado pelo Atlético-MG. Na sequência, se transferiu para o RB Bragantino. Após não corresponder as expectativas em Bragança, foi emprestado ao Vitória. No rubro-negro baiano, foram 52 jogos, com 22 gols marcados e sete assistências.