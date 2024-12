Manequinha é efetivado como diretor executivo de futebol do Vitória

Manoel Tanajura Neto, o Manequinha, é o diretor executivo de futebol do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após trabalhar interinamente, Manoel Tanajura Neto foi oficialmente efetivado como diretor executivo de futebol do Vitória. Ele estava na função desde julho, quando Ítalo Rodrigues foi desligado do clube. A direção rubro-negra até cogitou trazer um profissional para o cargo; contudo, "Manequinha" estará como diretor na temporada 2025.

Manoel Tanajura Neto esteve ao lado do presidente Fábio Mota, onde concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 9, na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê, no Barradão.

Apesar de jovem, o gestor está trabalhando no futebol há oito anos e falou sobre sua trajetória profissional. Ele iniciou no clube como estagiário e passou por diversos setores.

"Estou completando praticamente oito anos no futebol. Iniciei como estagiário no Vitória, passei pelo setor de desempenho e de análise. Saí do clube dois anos após o início aqui como estagiário. Rodei outras vertentes de mercado ainda no futebol e retornei ao clube dois anos depois, já exercendo uma função de gestão. Inicialmente, até uma gestão comercial de atletas, porém naquela turbulência fui alocado como gerente de futebol e passei durante três anos", disse inicialmente.

Manequinha também revelou que aprendeu com os últimos cinco diretores de futebol que passaram pelo Vitória nos anos anteriores e que se sente preparado para executar a função.

"Tive a oportunidade de trabalhar com cinco diretores de futebol, com os quais pude aprender bastante, absorver suas experiências, pontos positivos e negativos, para que hoje eu possa estar preparado. Pronto, eu acho que a gente nunca está. Acho que estamos constantemente em evolução. Costumo até brincar com os atletas, principalmente os que vêm da base, que você tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer. E a oportunidade apareceu, e hoje eu me sinto, sim, preparado para exercer ela devido a todo esse histórico, a todo esse background que pude aprender e consumir com quem aqui passou e nas diversas funções que eu pude exercer durante esses oito anos", complementou.

Em relação à qualificação profissional, Manoel Tanajura Neto tem cursos de gestão feitos no Brasil e na Europa, onde falou sobre as relações estabelecidas. Ele garante que vai aplicar o conhecimento que adquiriu durante a viagem ao velho continente.

"Fiz o curso da CBF de gestão e, ano passado, finalizei o curso da UEFA de gestão de futebol, no qual passei um ano entre idas e vindas para a Europa. Na Suíça e em Londres, com contato com clubes do mundo todo. Gestores de Arsenal, do Ludogorets, do Shakhtar. Enfim, fiz network também, que acabamos fazendo, e também abri um pouco os horizontes e a mente para novas perspectivas, novos modelos de gestão que, no Brasil, ainda não são praticados. Então conseguimos trazer muitas coisas para o Vitória que foram adquiridas e absorvidas nesse curso", concluiu.

Planejamento para 2025 segue em execução

De acordo com o próprio Manequinha, serão 12 contratações realizadas em todas as posições e que serão anunciadas após a aprovação do orçamento por parte do conselho deliberativo.

A base da equipe de 2024 será mantida. Vale salientar que Raúl Cáceres, Carlos Eduardo, Ricardo Ryller e Willian Oliveira estão com renovações bem encaminhadas e devem prorrogar o vínculo com o rubro-negro baiano por mais uma temporada.