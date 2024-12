Vitória rescinde com patrocinador e Fábio Mota mostra gratidão: "Nos ajudou"

Betsat estampou camisa do Vitória desde o primeiro jogo da temporada 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O contrato entre Vitória e o site de apostas esportivas Betsat foi rescindido nesta segunda-feira, 9. A parceria era válida até o fim de 2025, mas foi encerrada em comum acordo, de acordo com o presidente Fábio Mota.

Maior contrato de patrocínio da história do Vitória, a Betsat foi anunciada no fim de 2023 em um acordo de, pelo menos, R$ 7,2 milhões por ano. Mota agradeceu à empresa pela parceria que ajudou o clube a conquistar os objetivos da temporada 2024.

“Nosso contrato foi rescindido em comum acordo. A gente vem agradecer a Betsat, uma empresa séria e idônea que nos ajudou a ser o campeão baiano, nos ajudou a estar na Série A, a estar na Copa Sul-Americana. Não temos o que falar da Betsat, cumpriu tudo que foi determinado e executado com a gente, mas novos projetos para ela, da mesma forma como novos projetos para o Vitória”, explicou Fábio Mota.

Ainda essa semana nós faremos uma nova coletiva anunciando o nosso novo patrocinador máster. Estamos só fechando os últimos detalhes

Durante a temporada, a Betsat contribuiu para o crescimento do canal oficial do Vitória no Youtube, que chegou a levar o nome da marca, além de ajudar na compra de um novo ônibus de viagem para o cube, avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões.