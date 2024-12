É do Leão! Thiago Carpini renova com Vitória até o fim de 2025

Thiago Carpini, treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

Após grande temporada, o treinador Thiago Carpini renovou com o Esporte Clube Vitória por mais uma temporada, até o fim de 2025. O comandante chegou ao clube para substituir Léo Condé em maio deste ano e, não só salvou o clube do rebaixamento, mas também garantiu uma vaga na Sul-Americana.

Em coletiva, na manhã desta segunda-feira, 9, o presidente do Leão, Fábio Mota, confirmou as especulações sobre a permanência do comandante. Na campanha, Carpini encontou o rubro-negro na zona de rebaixamento, com apenas um ponto conquistado, e chegou à 11ª colocação, com 47 pontos somados.

O treinador faz uma campanha muito acima do esperado no segundo turno, com o 7º melhor aproveitamento, com 56.14%. Ao todo, foram 32 pontos somados, com nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Desde a sua chegada, na 7ª rodada do Brasileirão, Carpini somou 34 jogos com o rubro-negro, com 13 vitórias, sete empates e 14 derrotas, entre Brasileirão Série A e Copa do Brasil. Neste recorte, o aproveitamento total é de 45%.