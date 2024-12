Jerônimo parabeniza Bahia e Vitória por campanhas no Brasileirão

Governador parabenizou times baianos - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) parabenizou os rivais Bahia e Vitória pelas campanhas na Série A do Campeonato Brasileiro 2024. O Tricolor de Aço conseguiu uma vaga na pré-Libertadores, enquanto o Leão se garantiu na Copa Sul-Americana.

Torcedor do Rubro-Negro baiano, Jerônimo destacou o desempenho do atacante Alerrandro, que foi artilheiro da competição ao lado de Yuri Alberto, do Corinthians.

Já o Esquadrão foi lembrado por voltar a disputar a Libertadores após 35 anos. “Que orgulho para o nosso estado! Viva o futebol baiano!”, escreveu o petista nas redes sociais.