Thiago Carpini avalia campeonato do Vitória: "Objetivos alcançados"

Em um ano de altos e baixos, conquistando a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e uma vaga na Copa Sul-Americana, o Vitória empatou com o Flamengo em 2x2 no Maracanã na última rodada da competição. Após passar 70% do Brasileirão na zona de rebaixamento, o Leão teve uma arrancada impressionante, com o 7° melhor segundo turno.

O desempenho foi avaliado pelo treinador Thiago Carpini, que ressaltou o respeito que o clube conquistou nesta reta final. Em fala, o comandante também elogiou o comprometimento dos atletas, exaltando a temporada de Alerrandro, artilheiro do campeonato.

"É uma equipe que conquistou o respeito pelo futebol apresentado, pelo compromisso desses atletas. Eu estou muito feliz pelos objetivos alcançados coletivamente, que foi a nossa permanência. Pra nós foi incrível pra continuidade, para reconstrução do Vitória, sabendo que seria uma tragédia financeira o rebaixamento. De quebra, a sul-americana e, pela primeira vez do clube, o artilheiro da Serie A defendendo as cores do Vitória. É um feito inédito, histórico, isso é o que fica, a alegria do Alerrandro, todos nós ficamos muito felizes", disse Carpini.

Com os resultados recentes, os torcedores já criam expectativas para o próximo ano. Assim, o treinador voltou a falar sobre a sua renovação com o Leão. Além disso, comentou sobre a importância de fazer um campeonato de estabilidade.

"Eu não consigo falar muito do planejamento para 2025, enquanto eu defino os detalhes da continuidade da renovação. É a minha vontade, a vontade do clube tem tudo para acontecer. No entanto, nós não podemos cometer alguns erros que aconteceram neste processo. Vamos cometer erros também, mas que sejam outros e que não prejudiquem tanto o ano do clube. O que aconteceu agora, essa campanha de recuperação, é muito difícil de acontecer. Na história foram poucos clubes que conseguiram esse feito", disse o comandante.

Para o segundo turno, o Leão conseguiu pontuar contra todas as equipes do G-4: venceu o Palmeiras e o Fortaleza, além de empatar com o Botafogo e Flamengo. Desta maneira, Carpini comentou sobre o aproveitamento positivo.

"Claro que, à medida que você tem mais opções e variações dentro do elenco, você consegue produzir situações diferentes em cima de cada adversário. Mas, sem dúvidas, a cara do Vitória para 2025 vai ser de um time competitivo, que entende cada competição, sabe jogar o jogo e não abre mão dos seus conceitos. A gente está muito feliz com tudo que foi conquistado e os objetivos alcançados dentro dessa campanha tão difícil", comentou o treinador.