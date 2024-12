"Dever cumprido", aponta Caio Alexandre sobre vaga na Libertadores

Caio Alexandre, volante do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia venceu o Atlético-GO neste domingo, 8, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e garantiu a vaga à Libertadores da América após 35 anos. Na campanha histórica, o Esquadrão teve jogadores fundamentais, que trabalharam do primeiro ao último jogo para, ao fim do Brasileirão, soltar o "Dever cumprido", como disse Caio Alexandre, volante da equipe.

"É um sentimento de felicidade. Um sentimento de dever cumprido. A gente sabe o quão difícil é o Campeonato Brasileiro, quão equilibrado você tem que estar. A gente teve um começo forte, um começo que nos deu a possibilidade de nos trazer a uma última rodada de chance de Libertadores. É um privilégio pra gente vestir essa camisa, é um privilégio ter momentos como o da nossa chegada, que arrepiou muita gente dentro de ônibus. Sabíamos que não estava envolvendo só a gente, também é pela nossa família, por milhões de apaixonados que fazem o Bahia", destacou o atleta.

Além dele, Gabriel Xavier também revelou o seu sentimento, relembrando toda a sua caminhada dentro do clube, saindo de reserva da Série B para titular e classificado para a principal competição do continente.

"Eu estou muito feliz e quero agradecer a todo o pessoal do clube, toda a torcida, todos que acreditaram em mim, me deram confiança para fazer o meu trabalho e graças a Deus deu tudo certo. Meu primeiro ano como titular jogando a Série A e estou muito feliz. Graças a Deus, marcando o nome na história. Depois de 35 anos, levar o Bahia novamente a Libertadores, é o lugar onde o clube merece ficar. O Bahia está no topo", disse o zagueiro.