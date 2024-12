No ano do centenário, Athletico-PR é rebaixado para Série B

Duelo entre Athletico-PR x Fluminense - Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

No ano do centenário, a temporada do Athletico-PR tinha tudo para ser positiva, mas foi manchada pelo rebaixamento para Série B. Neste domingo, 8, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, o Furacão tropeçou diante do Atlético-MG, perdendo por 1x0, e foi rebaixado para a Série B de 2025. Além dele, o Criciúma, Cuiabá e Atlético-Go também ficaram na zona da degola.

Em um ano repleto de instabilidade, o rubro-negro não conseguiu se manter nos bons resultados e enfrentou o seu quarto rebaixamento para a segunda divisão. Anteriormente, terminou o campeonato na zona de rebaixamento nos anos de 1989, 1993 e 2011.

Na rodada, o Furacão só dependia se si para ficar na elite, bastava vencer o Atlético-MG. Com a derrota, a equipe de Laranjeiras precisou torcer contra Bragantino e Fluminense. No entanto, com a vitória do Touro sobre o Criciúma por 5x1 e a derrota do Palmeiras, o rubro-negro precisou lidar com a queda.

Na temporada, somou apenas somou apenas 42 pontos. No recorte dos 38 jogos, foram apenas 11 vitórias, 9 empates e 18 derrotas. Nos últimos 12 jogos na competição, conseguiu vencer apenas três, contra Atlético-Go, Atlético-MG e Cruzeiro.