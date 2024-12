Vídeo: torcida do Bahia faz recepção calorosa ao elenco antes da última rodada

Festa da torcida do Bahia do lado de fora da Arena Fonte Nova - Foto: Cidadão Repórter ao A TARDE

O péssimo momento vivido pelo Bahia nos útimos meses deixou a torcida na bronca, mas os torcedores deixaram de lado a desconfiança e neste domingo, 8, vão lotar a Arena Fonte Nova, em Salvador, para o duelo da última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético Goianiense.

O ônibus com o elenco do Bahia chegou a Arena Fonte Nova por volta das 14h30 e foi recebido por uma grande multidão, que não parou de cantar e incentivar a equipe antes da partida.

Neste domingo, o Bahia anunciou que mais de 45 mil ingressos já estavam vendido para a partida contra o Atlético Goianiense. Poucas entradas ainda estavam disponíveis para venda nos guichês do estádio.

O Bahia recebe o Atlético Goianiense neste domingo, às 16h, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Tricolor garante uma vaga entre as oito equipes que vão para a Copa Libertadores. Se empatar ou perder vai depender do resultado do duelo entre Cruzeiro e Juventude.