Cuiabá rejeita primeira proposta do Bahia por Isidro Pitta

Centroavante paraguaio Isidro Pitta em ação contra o Bahia - Foto: AssCom Dourado

Pensando em 2025, o Bahia está atento na busca de reforços. Um dos alvos do Esquadrão de Aço é o atacante Isidro Pitta, do Cuiabá. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, especializado no mercado do futebol, o clube mato-grossense rejeitou a proposta inicial do Tricolor baiano neste sábado, 8.

O Cuiabá recusou, neste sábado, uma proposta oficial do Bahia por Isidro Pitta. Os valores iniciais não agradaram ao Dourado. O Tricolor fará uma nova oferta nos próximos dias com outras condições.



Antes do Bahia, o Colo-Colo, do Chile, e o Olimpia, do Paraguai, fizeram oferta,… pic.twitter.com/QioDqQaQ76 — Venê Casagrande (@venecasagrande) December 7, 2024

Mas a recusa não deve significar o fim da negociação, já que o Tricolor fará uma nova investida no centroavante da seleção paraguaia, apresentando ]novas condições para buscar viabilizar o negócio.



Pitta está valorizado. O Cuiabá recebeu ofertas do Colo-Colo, do Chile, e do Olímpia, do Paraguai, que não foram aceitas por terem valores abaixo do que esperado. Recém-rebaixado para a Serie B, o Dourado não ficará com o atleta, mas pretende negociá-lo por valores mais satisfatórios.

Vale salientar que a cúpula diretiva do Bahia e o técnico Rogério Ceni foram flagrados conversando com Pitta nos bastidores da Arena Pantanal, palco onde o Esquadrão venceu o Cuiabá pela Série A há alguns dias. Questionado na coletiva, o comandante Tricolor despistou, mas elogiou o atacante.

Nascido em Assunção, Isidro Miguel Pitta Saldívar tem 25 anos e foi revelado pelo Cerro Porteño. No Paraguai, passou por Sportivo Luqueño e Deportivo Santaní. Suas primeiras experiências internacionais foram no Alvarenga, de Portugal, e no Huesca, da Espanha.

Sua trajetória no Brasil começou no Juventude, em 2022. Por lá, fez 42 jogos, com oito gols e três assistências. Nas últimas duas temporadas defendeu o Cuiabá, onde atuou por 88 jogos, com gols 33 gols marcados e 10 assistências distribuídas.