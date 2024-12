Banda da Marinha fará apresentação no pré-jogo de Bahia e Atlético-GO

Banda da Marinha do Comando do 2º Distrito Naval - Foto: Divulgação | Com2dn

A Banda da Marinha do Brasil se apresentará na abertura do jogo entre Bahia e Atlético-GO, válido pela 38ª rodada do Brasileirão, neste domingo, 8, às 16h, na Arena Fonte Nova. A ação faz parte das celebrações para o Dia do Marinheiro, comemorado no dia 13 de dezembro.

A banda será responsável por executar o Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, o Hino ao 2 de Julho. A ação é uma parceria entre o Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), a Federação Bahiana de Futebol (FBF), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Arena Fonte Nova.

“A Marinha é nossa parceira e já se apresentou em outras ocasiões, incluindo o nosso evento beneficente de final de ano, o Fonte de Natal. Esse é um momento de celebrar a dedicação e luta de homens e mulheres do mar, mas que também atuam em diversos terrenos para proteção da população. Estamos muito felizes em, mais uma vez, ser o local escolhido para essa homenagem”, ressaltou Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova.