Novo Bahia? Veja o que mudou um ano após a permanência na Série A

Jogadores do Bahia reunidos antes de jogo contra o Corinthians - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Há exato um ano, no dia 6 de dezembro de 2023, o Bahia garantiu sua permanência na Série A em uma vitória marcante sobre o Atlético-MG por 4 a 1, na Arena Fonte Nova. Com gols de Ademir, Thaciano, Luciano Juba e Cauly, além do gol de honra de Paulinho para o Galo, o Tricolor contou com a derrota do Santos para o Fortaleza para escapar do rebaixamento.

Hoje, um ano depois, o cenário é completamente diferente. A equipe de Rogério Ceni ocupa a 8ª posição na tabela e depende apenas de si para conquistar uma vaga na Pré-Libertadores. No próximo domingo, 8, enfrenta um outro Atlético, agora é Goianiense, também na Arena Fonte Nova, às 16h, pela última rodada do Brasileirão.

O Tricolor melhorou seu desempenho em comparação ao ano passado: subiu do 16º lugar para o 8º, somando mais pontos e melhorando seu aproveitamento, mas será que foi o suficiente para agradar o torcedor? Confira:

Comparação: 2023 x 2024

Jogos: 38 x 37

Posição final: 16º x 8º

Pontos (Aproveitamento): 46 (37,7%) x 50 (43%)

Gols marcados: 50 x 47

Gols sofridos: 53 x 49